Otomobil Ağaca Ok Gibi Saplandı, Doğum Gününde Feci Şekilde Can Verdi

Denizli’de ağaca çarpan otomobilde 2 genç yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer’in doğum gününde arkadaşlarıyla kutlamadan dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin doğum gününde arkadaşlarıyla kutlamadan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı.

AĞACA OK GİBİ SAPLANDI

Kaza, Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Sabri Tığlı (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ağaca adeta ok gibi saplandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü S.T., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal (22) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜ

İki gencin cansız bedenleri otomobilden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Ölenlerden İbrahim Baran Tuncer’in doğum gününde kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA-İHA

Trafik kazası ölüm Doğum Günü
