İstanbul'da Feci Kaza! Tırın Altına Giren Otomobilde 1 Ölü, 3’ü Ağır 4 Yaralı

Büyükçekmece’de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi morga kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Feci Kaza! Tırın Altına Giren Otomobilde 1 Ölü, 3’ü Ağır 4 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altına giren araçtaki yolculardan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde yaşandı. Emre V. idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran tıra hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin altına girdi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolculardan İlayda Albayrak olay yerinde yaşamını yitirdi. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Üç yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Korkunç Kaza! 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına UçtuNevşehir'de Korkunç Kaza! 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına UçtuGüncel
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 YaralıKeskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Büyükçekmece
Son Güncelleme:
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
Yağız Sabuncuoğlu Duyurdu: Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper, İstanbul’a Geliyor! Galatasaray’a 28 Milyon Euroluk Stoper
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Ankara'da Orman Yangını! Eymir Gölü Etrafında Alevler Yükseldi Başkentte Orman Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Bakanlık Duyurdu: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
Otomobil Ağaca Ok Gibi Saplandı, Doğum Gününde Feci Şekilde Can Verdi Doğum Gününde Feci Şekilde Can Verdi
Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor' Kritik Kararı Beyaz Saray Duyurdu: 'Putin Sonraki Aşamaya Geçiyor'