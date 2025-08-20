İstanbul'da Feci Kaza! Tırın Altına Giren Otomobilde 1 Ölü, 3’ü Ağır 4 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altına giren araçtaki yolculardan 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde yaşandı. Emre V. idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran tıra hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin altına girdi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolculardan İlayda Albayrak olay yerinde yaşamını yitirdi. Biri yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Üç yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

