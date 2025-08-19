Nevşehir'de Korkunç Kaza! 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına Uçtu

Nevşehir’de seyir halindeyken freni patlayan kamyon, park halindeki 10 araca çarpıp ardından sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Korkunç Kaza! 10 Aracı Biçip Sulama Kanalına Uçtu
Nevşehir’de merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde, saat 17.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Can Hoşrik (67) idaresindeki kamyon, Göreme beldesine seyir halindeyken aniden freni patladı. Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarpıp sulama kanalına uçtu.

ŞOFÖR ARAÇ İÇİNE SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında sürücü araçtan çıkartıldı.

Güvenlik kameralarınca görüntülenen kazada yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan sürücünün durumunun ise ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

