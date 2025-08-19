201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun zamandır Türkiye'de kaçakçılık faaliyetleri artış gösterirken, buna karşı yetkililerin mücadelesi de sürüyor. Son olarak Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan planlı çalışmalar sonucunda bir operasyon düzenlendi.

17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 60 milyon lira değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

KOBRA ZEHRİ NEDİR?

Kobra zehri, kobralar tarafından üretilen, biyolojik molekülleri etkileyebilen ve kobra zehri fosfolipaz A2 gibi proteinlerin çapraz bağlanması da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda incelenen toksik bir maddedir.

Bu zehir antik çağlardan beri öksürük, egzama, iktidarsızlık ve veba gibi birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılır. İlaç olarak doğrudan kullanımın yanı sıra zehir yeni ilaçların araştırılmasında da kullanılır.

Kaynak: İHA