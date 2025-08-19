201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti

Burdur’da düzenlenen bir operasyonda 60 milyon TL değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Son Güncelleme:
201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun zamandır Türkiye'de kaçakçılık faaliyetleri artış gösterirken, buna karşı yetkililerin mücadelesi de sürüyor. Son olarak Burdur İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan planlı çalışmalar sonucunda bir operasyon düzenlendi.

17 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 60 milyon lira değerinde 201 tüp kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

201 Tüp Yılan Zehri Ele Geçirildi! Piyasa Değeri Şoke Etti - Resim : 1

KOBRA ZEHRİ NEDİR?

Kobra zehri, kobralar tarafından üretilen, biyolojik molekülleri etkileyebilen ve kobra zehri fosfolipaz A2 gibi proteinlerin çapraz bağlanması da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda incelenen toksik bir maddedir.

Bu zehir antik çağlardan beri öksürük, egzama, iktidarsızlık ve veba gibi birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılır. İlaç olarak doğrudan kullanımın yanı sıra zehir yeni ilaçların araştırılmasında da kullanılır.

Rize'de Arı Sokması Can AldıRize'de Arı Sokması Can AldıGüncel
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi Tutuklandıİstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon Burdur
Son Güncelleme:
Adalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' Kararı: Soruşturma İzni Verdi Adalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' Kararı
Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı... Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'den Haber Var Ali Şen'den Sevindiren Haber
Rize'de Arı Sokması Can Aldı Rize'de Arı Sokması Can Aldı
İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı, Teker Teker İstifa Ettiler İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı
Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu! Yeni adresi Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’dan Ayrılacak Mı? Babası Bomba Transferi Duyurdu: İşte Milli Yıldızın Yeni Adresi Babası Bomba Transferi Duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
AKP’ye mi Katılacak? Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak