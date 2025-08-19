İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı, Teker Teker İstifa Ettiler

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, beraberindeki teşkilat üyeleriyle toplu olarak istifa etti. İstifa gerekçesi olarak ise partilerinin Terörsüz Türkiye sürecine destek vermemesi olarak açıklandı.

İYİ Parti'de 'Terörsüz Türkiye' Çatlağı, Teker Teker İstifa Ettiler
Terörsüz Türkiye’ hedefiyle Meclis’te bir komisyon kurulurken, İYİ Parti komisyonun talep ettiği 3 üyeyi vermemiş ve süreci desteklemediğini açıklamıştı. İYİ Parti’nin bu tutumu İYİ Parti’de çatlaklara yol açtı.

İYİ Parti’nin Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, beraberindeki ilçe teşkilatlarıyla birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek olmak için partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kararın siyasi değil vicdani olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "milli birlik ve kardeşlik" çağrısının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tarafından da desteklenmesini önemsedikleri belirtildi.

'BU TUTUM BİZİ MECBUR BIRAKTI'

Akar, İYİ Parti'nin TBMM'de kurulan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu gibi önemli süreçlere katkı sunmamasını eleştirerek, bu duruşun halkın talepleriyle çeliştiğini belirtti. Akar, "İYİ Parti'nin barış sürecine karşı tutumu, bizi halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu kararı almaya mecbur bıraktı" dedi.

Ayrıca Akar, Meral Akşener'in geçmişte yaptığı "iki kardeşin kavgasını bitirme" çağrısının halkta olumlu yankı bulduğunu ancak bu söylemin parti politikalarına yansımadığını ifade etti.

Süleyman Akar ve ilçe teşkilatları, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi parti çatısı altında değil, bağımsız olarak barış, adalet ve kardeşlik mücadelesini sürdüreceklerini açıkladı.

Akar açıklamasının sonunda, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nda görev alan tüm partilere ve milletvekillerine başarılar dileyerek, "Milletimizin hayır duası ve desteğiyle her zorluğun üstesinden gelineceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

