Adalet Bakanlığı'ndan 'Mücahit Birinci' Kararı: Soruşturma İzni Verdi

Adalet Bakanlığı, avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyasından tutuklu olan Murat Kapki ile görüşerek ifade dayattığı iddia edilen eski AKP'li avukat Mücahit Birinci hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı. Adalet Bakanlığı da bugün Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmayı işaret etmişti. Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini iddia etmişti.

Söz konusu açıklamaların ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Mücahit Birinci AKP üyeliğinden de istifa etmişti.

