AKP2li Mücahit Birinci, "İBB Borsası" iddialarının ardından CHP lideri Özel ve iş insanı Murat Kapki'den şikayetçi olmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel bugün saat 12.00’de partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Özel açıklamasında, AKP MKYK üyesi ve Avukat Mücahit Birinci’nin İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki’yi 31 Temmuz günü cezaevinde ziyaret ettiğini ve bu görüşmede Kapki’nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koyduğunu ve ‘bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.’ dediğini iddia etti.

AKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi Oldu - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel’in bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğinin araştırılması için re’sen soruşturma başlattı.AKP'li Birinci İddialar Sonrası Soluğu Adliyede Aldı... Özel ve Kapki'den Şikayetçi Oldu - Resim : 2

MÜCAHİT BİRİNCİ, ÖZEL VE KAPKİ’DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir dönem AKP’de üst düzey yöneticilik yapmış olan ve şu anda İstanbul 2 No’lu Baro’ya kayıtlı bulunan avukat Mücahit Birinci, sosyal medya üzerinden gazeteci Nedim Şener’le yaşadığı tartışma sırasında adliyeye gideceğini duyurdu. Ancak savcılık kaynakları, Birinci’nin henüz ifade vermesi için çağrılmadığını ifade etti. Gün içinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüntülenen Birinci herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, kendisinin hem Özgür Özel hem de Murat Kapki hakkında şikayetçi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Özgür Özel Mücahit Birinci
