'Kayalıktan Düştü' Dediler, Arabada Bulundu: 12 Yaşındaki Zeynep Nasıl Öldü?

Türkiye'de son dönemde kadın ve çocuk ölümleri artış gösterirken, son olarak Mardin'de şüpheli bir ölüm meydana geldi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi'nde 12 yaşındaki Zeynep Sut'un kayalıklardan dere yatağına düştüğü iddiası üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BEDENİNİ BATTANİYEYE SARIP ARABAYA KOYMUŞLAR

Ekipler, Sut'u battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep Sut’u, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları iddia edildi. Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

'DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULDUK' İDDİASI

Zeynep Sut’un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa’daki hastaneye gittikleri, Zeynep Sut’un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öne sürüldü. Şanlıurfa’dan dönen ailenin, kızlarının eve uğramadığını öğrendiği, yaptıkları aramada Zeynep’in cansız bedenini kayalıkların aşağısındaki dere yatağında buldukları da iddia edildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri yapılan Zeynep'in cenazesi yakınlarına teslim edilip kırsal Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında toprağa verildi. Zeynep'in kesin ölüm nedeninin açıklanması bekleniyor.

Kaynak: DHA