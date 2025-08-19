Bursa’da Kanlı Ayin! ‘Şamanlık’ Adı Altında Vahşet İşledi! Tepki Çeken Görüntüler Sonrası Gözaltına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve kendini şaman olarak tanıtan Ramazan K., sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme geldi. Ramazan K.’nın evinde düzenlediği ritüellerde küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ettiği anlara ait görüntüler büyük tepki topladı. Gelen şikayetlerin ardından yetkililer harekete geçti ve savcılığın talimatıyla Ramazan K. gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle’deki bir sitede ikamet eden Ramazan K.’nin ritüel adı altında gerçekleştirdiği eylemler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, şahsın paylaşımlarında kendisini hem şaman hem de biyoenerji uzmanı olarak tanıttığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ramazan K., paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Ramazan K. şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınırken, evinde de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

