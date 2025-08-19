'Jrokez' Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'a Son Veda: Cenazedeki O Detay Dikkat Çekti

Ankara’da iki gün önce bilinmeyen bir nedenden evinin balkonundan düşen 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi. 26 yaşındaki yayıncının Mersin'deki cenazesinde gözyaşları sel olurken, Dalgakıran'ın tabutuna da sıkı bir taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin flamasının sarılması dikkat çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazar akşamı gelen bir haber tüm spor camiası ve sosyal medya yayıncılarını yasa boğdu. Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde, 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dalgakıran’ın’ın Adlı Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi memleketi Mersin’e getirildi.

'Jrokez' Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'a Son Veda: Cenazedeki O Detay Dikkat Çekti - Resim : 1

MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami’nde Oğuzhan Dalgakıran için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dalgakıran’ın acılı babası Mehmet Dalgakıran, annesi Birsen Dalgakıran, ailenin yakınları ile sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın sevenleri katıldı.

Fenerbahçe flamasının sarılı olduğu Oğuzhan Dalgakıran’ın tabutunun başında gözyaşı döken Mehmet Dalgakıran, zaman zaman oğlu ile arasında geçen diyalogları dile getirdi. Namazın ardından sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi, Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Jrokez' Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'a Son Veda: Cenazedeki O Detay Dikkat Çekti - Resim : 2

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dalgakıran olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

'Jrokez' Lakaplı Fenomen Yayıncının Ölümünde Büyük Soru İşareti! Apartman Görevlisinden Kafa Karıştıran Açıklama'Jrokez' Lakaplı Fenomen Yayıncının Ölümünde Büyük Soru İşareti! Apartman Görevlisinden Kafa Karıştıran AçıklamaGüncel
'Jrokez' Lakabıyla Bilinen Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti'Jrokez' Lakabıyla Bilinen Yayıncı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Jrokez Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü
Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi’den Sürpriz Hamle: Yeni Durağı Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu! Yeni adresi Acun Ilıcalı’nın Evi Oldu
Çin, Licien-1 Roketiyle 7 Uydu Fırlattı Çin, Licien-1 Roketiyle 7 Uydu Fırlattı
Hakan Çakır'ın Katillerinden Yine Kan Donduran Tehditler! 'Bedenini Mezardan Çıkaracağız' Hakan Çakır'ın Katillerinden Yine Kan Donduran Tehditler! 'Bedenini Mezardan Çıkaracağız'
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi Tutuklandı İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu... 20 Kişi Tutuklandı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu