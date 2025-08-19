'Jrokez' Lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'a Son Veda: Cenazedeki O Detay Dikkat Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pazar akşamı gelen bir haber tüm spor camiası ve sosyal medya yayıncılarını yasa boğdu. Ankara’nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde, 'Jrokez' lakaplı sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Dalgakıran’ın’ın Adlı Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi memleketi Mersin’e getirildi.

MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bugün Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami’nde Oğuzhan Dalgakıran için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dalgakıran’ın acılı babası Mehmet Dalgakıran, annesi Birsen Dalgakıran, ailenin yakınları ile sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın sevenleri katıldı.

Fenerbahçe flamasının sarılı olduğu Oğuzhan Dalgakıran’ın tabutunun başında gözyaşı döken Mehmet Dalgakıran, zaman zaman oğlu ile arasında geçen diyalogları dile getirdi. Namazın ardından sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran’ın cenazesi, Akbelen Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dalgakıran olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA