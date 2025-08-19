Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile Ankara’da görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin 101’inci yılı vesilesiyle savunma sanayii ve askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Konuk bakanı askerî törenle karşılayan Güler, Nakatani ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki bakan heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani yaptığı konuşmada; “Bu sene Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135’inci yıl dönümü. Bu olay Japonya’da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya’daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40’ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikâye olmuştur” dedi.

'HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ'

Bakan Yaşar Güler ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Bakanı ve kıymetli heyetini de bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 101’inci yılındayız. Ve 101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Ve bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayiinde ve askerî ilişkilerimizde her hâlükârda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum ve Sayın Bakanla beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

Sayın Bakana ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz.”

