Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak kimliği belirsiz şahıslar bir mesajlaşma uygulamasında, Hakan Çakır'ın mezarına gideceklerini yazdı. Şahıslar, "Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız”

Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katilleri tutuklanırken, bazı kişiler aileye tehdit mesajları atmaya başladı.

Son olarak bir mesajlaşma grubunda bazı kişilerin Çakır’ın mezarına yazar vereceklerini yazdığı ve “Mezarını kazıp bedenini çıkaracağız” ifadelerini paylaştığı ortaya çıktı.

Hakan Çakır'ın Katillerinden Yine Kan Donduran Tehditler! 'Bedenini Mezardan Çıkaracağız' - Resim : 1

işilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır’ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi” ifadeleri dikkat çekti.

Hakan Çakır'ın Katillerinden Yine Kan Donduran Tehditler! 'Bedenini Mezardan Çıkaracağız' - Resim : 2

BABA ÇAKIR DA TEHDİT MESAJLARI ALMIŞTI

Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da, kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı almıştı. Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" denilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Keçiören’de Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde yaşanan olayda, çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi, iş çıkışı evlerine dönerken merdiven başında oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartıştı. İddiaya göre iki kardeş, sözlü tacizde bulundu. Korkuya kapılan kız çocuğu, durumu ağabeyi Hakan Çakır’a bildirdi.

Hakan Çakır olay yerine gelip, yaşananlara tepki gösterdi. Ancak kısa süre sonra, taraflar arasında sözlü tartışma büyüdü ve arbede başladı.

'10-15 KİŞİLİK GRUP BIÇAKLARLA SALDIRDI'

Tartışmanın ardından, Çakır ailesinin iddiasına göre 10-15 kişilik bir grup bıçaklarla saldırdı. Hakan Çakır bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, ağabeyi ve babası da yaralandı.

Bakan Tunç Hakan Çakır Cinayetinin Ardından Açıkladı! 7 Maddede 'Suça Sürüklenen Çocuk' DüzenlemesiBakan Tunç Hakan Çakır Cinayetinin Ardından Açıkladı! 7 Maddede 'Suça Sürüklenen Çocuk' DüzenlemesiGüncel
Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Güncel

Kaynak: DHA

Hakan Çakır Ankara Tehdit
