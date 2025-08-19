AKP’ye mi Katılacak? Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey Sessizliğini Bozdu

Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, AKP’ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Başkan Bozbey “Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından bazı belediye başkanlarının da AKP’ye katılacağı yönünde iddialar gündem olmuştu.

AKP'YE Mİ KATILACAK?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de AKP’ye katılacağı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara yanıt veren Başkan Bozbey, hepsini yalanladı.

'BAŞKA ŞEYLERİN PEŞİNDELER'

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir video paylaşan Bozbey, iddiaları dikkate almadığını belirterek “Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler” diye vurguladı.

'AMACIMIZ BURSA'YA HİZMET'

İşlerinin başında olduğunu, tüm gücüyle Bursa'ya hizmet ettiklerini belirten Bozbey, hizmet etmeye devam edecekleri sinyalini verdi.

'HİZMETE DEVAM' MESAJI

Göreve geldiği günden buna çok sayıda Bursalının hayatına dokunduklarını ifade eden Bozbey “ Katılımcı, şeffaf ve özellikle de hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmetleri Bursalılara götürüyoruz, Bursalılara sunuyoruz. Daha da büyük projeler için de çalışmalarımıza yine sürekli olarak da devam ediyoruz” dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Bursa bize bir buçuk sene önce onay verdi” diye vurgulayan Bozbey, emaneti onların istediği, onların arzuladığı şekliyle devam ettirdiklerini söyledi.

Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişilerin AKP’ye geçeceği iddialarını gündeme taşıdıklarını belirten Bozbey “Başka şeylerin peşindeler” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

