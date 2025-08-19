Bursa Nilüfer’deki Orman Yangını Söndürüldü

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Bursa Nilüfer’deki Orman Yangını Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterlerle havadan müdahale edildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, Nilüfer’de paniğe neden olan alevler havadan da görüntülendi.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Karabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler Söndürüldü Karabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler Söndürüldü
Türkiye’nin En Büyük Bilim Festivaline Son 3 Gün Türkiye’nin En Büyük Bilim Festivaline Son 3 Gün
Ve Anlaşma Tamam! Hakim Ziyech Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun Hakim Ziyech Süper Lig'e Dönüyor
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu