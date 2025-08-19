Karabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler Söndürüldü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangını, çevreye yayılmadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alındı.

Karabük’te Yangın Paniği! Otluk Alandaki Alevler Söndürüldü
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Yazıköy köyünde meydana geldi.

Boş tarlada henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede çevreye yayılan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

