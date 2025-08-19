Çin, Licien-1 Roketiyle 7 Uydu Fırlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeliyle uzaya 7 uydu gönderdi. Xinhua'nın haberine göre, Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1, 2, 3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1 ve 2 uydularının olduğu grup, "Licien-1 Y10" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

7 uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 7'nci başarılı taşıma görevi oldu.

2 TON YÜK TAŞIYABİLİYOR

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

ANLAMI GÜÇLÜ ROKET

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 70 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA