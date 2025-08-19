Bakan Fidan'dan 'Ukrayna' ve 'Gazze' Gündemli Diplomasi Trafiği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fidan, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik Alaska ve Washington'da yapılan uluslararası toplantıların sonuçları ele alındı. Taraflar, barış sürecine katkı sağlayabilecek diplomatik adımları değerlendirdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

'GAZZE' KONUSU DA GÜNDEMDEYDİ

Bakan Fidan ile mevkidaşlarının gündemindeki bir diğer kritik konu ise Gazze oldu. Görüşmelerde, bölgede süregelen çatışmalar ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

