Eski Alaplı Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi göre Eski Alaplı Belediye Başkanı Sedat Atalay, hayatını kaybetti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi eski belediye başkanı ve ANAP İlçe Başkanı Sedat Atalay, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 25 gündür tedavi gördüğü Ankara’daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) hayatını kaybetti.

Atalay’ın cenazesi, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Alaplı Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyük Tekke Köyü Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

