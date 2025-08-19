Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un en önemli limanlarından Haydarpaşa Limanı, gemilerle taşınan binlerce ithal sıfır otomobile ev sahipliği yapıyor.

Yurt dışından deniz yoluyla getirilen araçlar, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edilmiş halde dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, limanın büyük bir bölümünü kaplayan yüzlerce aracın sıra sıra dizilişinden oluşan manzara dikkat çekti.

Liman sahasında bir süre bekletilen otomobillerin, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Türkiye’de uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren bu sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

Havadan çekilen görüntüler, limandaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiğini ve ithalatın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yetkililer, bu hareketliliğin otomotiv sektöründe fiyat dengelerini etkileyebileceğini ve tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA