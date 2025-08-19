Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır

İstanbul Haydarpaşa Limanı’na gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç, dronla havadan görüntülendi. Araçların gümrük işlemlerinin ardından bayilere dağıtılacağı belirtildi.

İstanbul’un en önemli limanlarından Haydarpaşa Limanı, gemilerle taşınan binlerce ithal sıfır otomobile ev sahipliği yapıyor.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 1

Yurt dışından deniz yoluyla getirilen araçlar, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edilmiş halde dron ile havadan görüntülendi.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 2

Görüntülerde, limanın büyük bir bölümünü kaplayan yüzlerce aracın sıra sıra dizilişinden oluşan manzara dikkat çekti.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 3

Liman sahasında bir süre bekletilen otomobillerin, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 4

Türkiye’de uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren bu sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 5

Havadan çekilen görüntüler, limandaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiğini ve ithalatın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır - Resim : 6

Yetkililer, bu hareketliliğin otomotiv sektöründe fiyat dengelerini etkileyebileceğini ve tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

