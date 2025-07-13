Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında Tahliye Tehlikesi: Kültür ve Sanat Bahanesiyle İşgal Ediliyor

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından başlatılan tahliye işlemleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Haydarpaşa Dayanışması tarafından protesto edildi. Gar önünde yapılan basın açıklamasında, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'ndaki tahliyelerin "kültür ve sanat" bahanesiyle kamusal alanların sermayeye peşkeş çekilmesi olduğu belirtildi.

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Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında Tahliye Tehlikesi: Kültür ve Sanat Bahanesiyle İşgal Ediliyor
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117 yıllık tarihi Haydarpaşa Garı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmesinin ardından başlatılan tahliye işlemleri, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Haydarpaşa Dayanışması tarafından protesto edildi. Gar önünde yapılan basın açıklamasında, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'ndaki tahliyelerin "kültür ve sanat" projeleri bahanesiyle kamu alanlarının sermayeye teslim edilmesi olarak değerlendirildi.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında Tahliye Tehlikesi: Kültür ve Sanat Bahanesiyle İşgal Ediliyor - Resim : 1

İŞGAL EDİYORLAR

Haydarpaşa Dayanışması'ndan Ayşen Dönmez, 704 haftadır süren pazar eylemleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, garların işlevsiz hale getirildiğini vurguladı. Dönmez, "AKP iktidarı geldiğinden beri yaşam alanlarımıza saldırıyor. Garlarımıza, meydanlarımıza ve limanlarımıza el koymaya çalışıyor" diyerek, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devrinin siyasi bir protokol olduğunu savundu.

Dönmez, "Kültür ve sanat projeleriyle kamusal alanların boşaltılması, aslında sermaye lehine bir işgaldir" dedi.

BTS Genel Merkez Yöneticisi Hasan Bektaş ise yaptığı açıklamada, Haydarpaşa Garı'nın fiilen bu hafta boşaltıldığını belirtti. "Yıllardır ‘Haydarpaşa taşınıyor' diyorduk. Bu hafta taşındı" diyen Bektaş, uygulamaların kültür projesi değil, rant odaklı bir dönüşüm olduğunu söyledi.

BTS İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri Aydın Yıldız da demiryolu alanlarının boşaltılmasının ulaşım temelli kamusal mekanları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti. "Garlar işlevsizleştiriliyor, demiryolcular sürgün ediliyor" diyen Yıldız, Bakanlık tarafından başlatılan projelerde kamu yararının göz ardı edildiğini vurguladı.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında Tahliye Tehlikesi: Kültür ve Sanat Bahanesiyle İşgal Ediliyor - Resim : 2

YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

Açıklamalarda, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları için açılan davaların halen sürdüğü hatırlatılarak, yargı kararları beklenmeden yapılan uygulamaların kent suçu ve insanlık suçu olduğu ifade edildi.

Protestocular, Haydarpaşa Garı'nın yeniden halkın ve demiryolunun kullanımına açılması çağrısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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