Gurbetçiler Türkiye'ye Koştu: Sınır Kapılarında Yoğunluk

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Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşları, bir yıl boyunca özlemini çektikleri memleketlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçilerin gelişleri, Trakya'daki sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Son üç haftada yaklaşık 620 bin gurbetçi, Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yol yorgunu gurbetçiler, Türkiye topraklarına ayak bastıkları anda büyük bir sevinç yaşarken, memleketlerine ulaşmak için kilometrelerce süren yolculuklarına kaldıkları yerden devam ediyor.

Almanya'dan yola çıkarak Bayburt'a giden Abdullah Okumuş, Türkiye'ye varmanın verdiği huzuru şu sözlerle dile getirdi:

"Yolculuğumuz güzeldi ama varış noktası daha güzel olunca yol yorgunluğu da unutuluyor. Türkiye'ye gelince aidiyet hissediyoruz. Ait olduğumuz topraklara ulaştık. 30 gün kalacağız. Aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, sonra biraz gezeceğiz, dinleneceğiz."

Kahramanmaraş'a gitmek üzere Almanya'dan gelen Mustafa Güzelyurt ise bu yıl ilk kez kara yolunu tercih etti. Güzelyurt, yolculuğu şöyle anlattı:

"Bu bizim arabayla yaptığımız ilk yolculuktu, haliyle biraz yorulduk. Daha önce hep uçakla gelirdik ama bu yıl farklı olsun dedik. Almanya çıkışında eyaletlerin tatile girmesiyle trafik çoktu. Yol uzun sürdü ama bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye'ye varınca memleket özlemini daha iyi anlıyorsun. İnsan kendini evinde gibi hissediyor."

'TATİL ZAMANI'

Almanya'dan yola çıkıp önce Mardin'e, ardından Irak'ın Erbil kentine gitmeyi planlayan Berivan Abdurrahman da Türkiye'ye ulaştığı için mutlu. Eşiyle birlikte yollara düşen Abdurrahman, yaşadığı deneyimi şöyle aktardı:

"Yol oldukça yoğundu, biraz zorlandık ama Türkiye'ye ulaştığımız için çok mutluyuz. 5 gün Türkiye'de kalacağız, ardından Irak'a geçeceğiz. Şimdi tatilin tadını çıkarmak istiyoruz."

Kaynak: DHA