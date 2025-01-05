Haydarpaşa Garı İçin Mücadele Devam Ediyor: Gözler Mahkeme Kararında

RIFAT KIRCI

İstanbul Kadıköy’de içerisinde Haydarpaşa Garı’nın da bulunduğu 500 dönüm alan ağustos ayında 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Söz konusu alanın 29 yıllığına özel şirketlere kiralanabilir olmasını sağlayan protokole Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) 13 Mart’ta itiraz etti.

Yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvuran BTS, bu alanın gar olarak kullanılmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi aradan geçen 10 ay sonra yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Demiryolu çalışanları bugün Haydarpaşa önünde bir araya gelerek söz konusu kararı protesto etti. BTS Hukuk Sekreteri Hasan Bektaş’ın okuduğu basın açıklamasında “Kültür-sanatın araçsallaştırılması ile demiryolcuların, emekçilerin, işçilerin ve garlardaki küçük esnafın Haydarpaşa ve Sirkeci’de yerinden edilmesine, koparılmasına izin vermeyeceğiz. İstanbul’da bir kamusal mekanın daha eksilmesine, soylulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Haydarpaşa Garı tren seferleri ve tüm işlevleriyle halkın kullanımına sunulana kadar ‘Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak’ demekten ve nöbetlerimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

50 DAİREYE 'ÇIKIN' TALİMATI

BTS Genel Sekreteri Murat Oral, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Burası 500 dönümlük bir arazi. İnşaatlara başladılar. Haydarpaşa zaten boşaltıldı. Burada önemli olan mesele buranın bir kamu alanı olması. Kamunun yararı gözetilmeli. Ayrıca burada demiryolu çalışanlarının da barındığı lojmanlar yer alıyor. 50 dairede demiryolculara ‘buradan çıkın’ diyorlar. Söz konusu alan içerisinde TCDD misafirhanesi, hizmet binaları da yer alıyor. Burada böyle devasa bir alan sermayeye verilecek. İnşaatlar çoktan başladı. Şimdi geçici hizmet alanları yapıldığı belirtiliyor. Ama yapılan yeni inşaatların hazırlığı.”

'GAR OLARAK KULLANILMASINA İHTİYAÇ VAR'

BTS Hukuk Sekreteri Hasan Bektaş ise sorularımızı şu şekilde yanıtladı:

“Haydarpaşa’nın kültür sanat alanı olacağı belirtiliyor. Kültür alanında nasıl olduklarını biliyoruz. Birçok alanda kültür faaliyeti yürütülebilecekken buraya göz dikmelerine şüpheyle yaklaşıyoruz. Bu alanın gar olarak kullanılmaya ihtiyacı var. İstanbul büyük bir kent. Hızlı tren seferleri her gün doluyor, bilet bulmak zor oluyor. Neden sefer sayılarının artırılmadığını sorduğumuzda bize ‘tren park alanımız yok’ deniyor. Öte yandan burası trenlerin basit tamiri, hızlı trenlerin tuvaletlerinin boşaltılması, yıkanması gibi işler için de kullanılabilir. Ancak bu alanı hiç görmüyorlar. Burada bir işleyiş var. Bize çıkın diyorlar ama alternatif de göstermiyorlar. Bizim itirazımız da burada. Ulaşım açısından ciddi katkı sağlayabilecek alanlar ancak bunu görmek istemiyorlar.”

Kaynak: Haber Merkezi