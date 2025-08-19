Özgür Özel’den Bahçeli’nin Sert Eleştirilerine Yanıt: ‘Benim Üstümden Ortağına Cevap Veriyor’

CHP Lideri Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır” sözlerine yanıt verdi. Sözlerini Bahçeli’nin doğru anladığını ifade eden Özel “Ben 'Yapılan operasyon Bahçeli'ye had bildirmedir' dedim. 'Katil' demedim. Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla diyor. Bana yaptığı tüm eleştiriler, onu içeri atanlar ve İBB dosyasını karıştırmaya çalışanlara yönelik” dedi.

6.1’lik depremin yaşandığı Balıkesir’de Sındırgı Belediyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye sert eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Bahçeli’nin “CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir” çıkışına yanıt veren Özel, Bahçeli’nin bu sözleriyle Cumhur İttifakı ortaklığına gönderme yaptığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

'İTTİFAK ORTAĞIM SEN ANLA DİYOR'

Bahçeli’nin eleştirilerinin sert olduğunu belirten Özel “Ben 'Yapılan operasyon Bahçeli'ye had bildirmedir' dedim. 'Katil' demedim. Özgür'üm sana söylüyorum, ittifak ortağım sen anla diyor. Bana yaptığı tüm eleştiriler, onu içeri atanlar ve İBB dosyasını karıştırmaya çalışanlara yönelik” diye konuştu.

Selahattin Yılmaz’a ilişkin de konuşan Özel, kendisini tanımadığını, daha önce görmediğini ve ilgisi olmadığını belirtti.

'BAHÇELİ ONLARLA HESAPLAŞACAK'

Özel çok konuşulan ‘kiralık katil’ sözlerine ilişkin ise “Ben 'Yapılan operasyon Bahçeli'ye had bildirmedir' dedim. 'Katil' demedim. Sabah gazetesi kiralık katil dedi. Bu iftirayı kim atıyorsa Sayın Bahçeli onlarla hesaplaşacak” diye vurguladı.

BAHÇELİ NELER DEMİŞTİ?

MHP Lideri Bahçeli, CHP’yi hedef alarak şunları söylemişti: CHP Genel Başkanı’nın toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP’nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir. Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı’na hiçbir şey kazandırmayacak, hiçbir şey de katmayacaktır.

MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e Tepki: 'Her Sözü Yalan ve Yamuk'

