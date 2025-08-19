Bursa'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda da paniğe neden oldu.
