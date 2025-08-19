Bursa'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda da paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA