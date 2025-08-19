Bursa'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Son Güncelleme:
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy mevkiinde orman yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bursa'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor - Resim : 1

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın çevrede yaşayan vatandaşlarda da paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA

Bursa Orman yangınları
