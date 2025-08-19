Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. Kez Toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yapılıyor.

Son Güncelleme:
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. Kez Toplandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 14.00’te toplandı.

Toplantını açılış konuşmasını yapan YBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir, onlar da milletimize emanettir Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir, onlar da milletimize emanettir" ifadelerini kullandı.

'BİR PAZARLIK OLMADI, OLMAYACAK'

Türkiye'nin tarihi bir döneme girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz. Bu süreç bugüne kadar 4. Toplantısını yapıyor, geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al-ver olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.

TOPLANTI İKİ OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK

Toplantı iki oturum şeklinde düzenleniyor. İlk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum gerçekleştirecek. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İkinci oturumda ise kamuoyunda “Diyarbakır Anneleri” olarak bilinen aileler dinlenecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA YARIN DA DEVAM EDECEK

Komisyonun beşinci oturumu yarın yapılacak. Sabah bölümünde Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. Günün ikinci yarısında ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), Mazlum-Der ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Erbil
Son Güncelleme:
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Define Ararken Orman Yakan Sanıklara 18 Yıla Kadar Hapis İstemi Define Ararken Orman Yakan Sanıklara 18 Yıla Kadar Hapis İstemi
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
Muhittin Böcek'in Gelininden Sonra Oğlu Gökhan Böcek de Gözaltına Alındı Muhittin Böcek'in Oğlu Gözaltına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak