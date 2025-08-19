Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4. Kez Toplandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında saat 14.00’te toplandı.

Toplantını açılış konuşmasını yapan YBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir, onlar da milletimize emanettir Bu milletin en önemli unsurlarından birisi de 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diye mücadele alanlarına giden ve gazi olan kardeşlerimizdir, onlar da milletimize emanettir" ifadelerini kullandı.

'BİR PAZARLIK OLMADI, OLMAYACAK'

Türkiye'nin tarihi bir döneme girdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Şehitlerimizi şükranla yad ediyoruz. Bu süreç bugüne kadar 4. Toplantısını yapıyor, geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında, en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al-ver olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.

TOPLANTI İKİ OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK

Toplantı iki oturum şeklinde düzenleniyor. İlk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum gerçekleştirecek. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın temsilcileri görüşlerini paylaşacak. İkinci oturumda ise kamuoyunda “Diyarbakır Anneleri” olarak bilinen aileler dinlenecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA YARIN DA DEVAM EDECEK

Komisyonun beşinci oturumu yarın yapılacak. Sabah bölümünde Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. Günün ikinci yarısında ise İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), Mazlum-Der ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.

Kaynak: Haber Merkezi