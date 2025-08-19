Define Ararken Orman Yakan Sanıklara 18 Yıla Kadar Hapis İstemi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'in Bornova ilçesinde Kayadibi mevkisinde 10 Mayıs 2025’te çıkan yangın, 2 hektarlık alanı küle çevirmiş, 3 bin 630 kızılçam ağacı zarar görmüştü. Jandarma soruşturması, yangının define arayan 5 kişinin kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanmasıyla başladığını ortaya çıkarmıştı.

5 kişi hakkında 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Olası kastla orman yakma' suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler hakkında “tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma” ve “olası kastla orman yakma” suçlarından 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PATLAYICI KULLANMIŞLAR

İddianameye göre, şüpheliler define bulmak için organize hareket etti, çukuru patlayıcıyla patlattı ve yangın bu patlamayla başladı. Şüpheliler, olay yerinden suç aletleriyle kaçarken jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Savcılık, şüphelilerin eylemlerinin hem çevreye hem de kamu güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA