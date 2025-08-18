Tarım Orman-İş'ten Çarpıcı Yangın Raporu: Bakanlıkta Orman Mühendisi Yok!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım Orman-İş Sendikası’nın 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Raporu'na göre, 2015-2024 yıllarında Türkiye’de 27 bin 332 orman yangınında 257 bin hektar ormanlık alan kül oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı. Raporda, 1937-2024 arasında Türkiye’de 126 bin 270 orman yangınının kayıtlara geçtiği ve yıllık ortalamanın bin 435 olduğu belirtildi.

Raporda, 2015-2024 arasında toplam 27 bin 332 orman yangını çıktığı ve yıllık ortalama yangın sayısının 2 bin 733 olduğu vurgulandı. Bu dönemde en yüksek yangın sayısına 2024 yılında 3 bin 797 ile ulaşıldığı, en düşük yangın sayısının ise 2015 yılında 2 bin 150 olarak kayda geçtiği belirtilen raporda, orman yangınlarında yıllık ortalama 25 bin 762 hektar alanın kaybedildiğine dikkat çekildi.

EN FAZLA KAYIP 2021'DE

Raporda, söz konusu dönemde en fazla kaybın 139 bin 503 hektarla 2021'de, en az kaybın ise 3 bin 219 hektarla 2015'de gerçekleştiği bildirildi. Orman Bölge Müdürlükleri bazında yapılan değerlendirmede ise Antalya, Muğla, İzmir, Adana ve Mersin’in sırasıyla en fazla alan kaybı yaşayan bölgeler olduğu aktarıldı.

15 BİN İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personel sayısının 25 bine ulaştığı, ayrıca 132 bin gönüllünün destek verdiği belirtilen raporda, kısa vadede en az 15 bin yangın işçisi, bin 500 orman muhafaza memuru ve bin orman mühendisine daha ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

'PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARI YETERSİZ'

Arazöz şoförü ve hortum tabancası kullanacak personelin sivil savunma ve itfaiyecilik eğitimi veren en az iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olması şartının aranması gerektiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele de çalışan tüm personel için ‘vardiyalı çalışma’ sistemi hayata geçirilmelidir. Bunun koşulu kuşkusuz yeterli sayıda yangın işçisi bulunmasıdır. Son derece tehlikeli bir çalışma olan orman yangınlarında, yangınla mücadele personelinin kişisel koruyucu donanımlarını gerektiği kadar temin ederek personel tarafından mutlaka kullanılması sağlanmalıdır. Orman yangınlarıyla mücadele çalışan tüm personelin özlük hakları yetersizdir. Günlerce yangınlarda kalan personele ödenen fazla mesai ücretleri arttırılmalı ve orman yangını gibi olağanüstü zor koşullarda çalışan kahramanlara fiili hizmet tazminatı en az 150 gün olarak düzenlenmelidir."

LİYAKAT ELEŞTİRİSİ

Raporun sonunda şu eleştiri yer aldı: "Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilat yapılanmasındaki; bakan ve dört adet bakan yardımcısının, işletmeci, hukukçu, veteriner hekim, iktisatçı ve kamu yönetimi kökenli olduğu görülmektedir. Bakan yardımcısının bir tanesinin bile ‘orman mühendisi’ olmaması düşündürücüdür."

Kaynak: Haber Merkezi