Yangının Acı Yüzü... Karaca Alevlerden Böyle Kaçtı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayıp Eceabat’a kadar yayılan orman yangınında, alevlerden kaçmaya çalışan bir karaca objektiflere takıldı. Görüntüler, yangınların en çok yaban hayatını tehdit ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNDEN BERİ YANIYOR

Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28’de çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek geniş ormanlık alanlara yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

Yangın nedeniyle büyük bir ormanlık alan zarar gördü. Yetkililer, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ancak ormanlarda yaşayan hayvanlar büyük tehlike altında...

KARACANIN KAÇIŞI KAMERADA

Gelibolu Yarımadası’nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde, bir karacanın alevlerden kaçış anlarını görüntülendi. Can havliyle orman içinde koşuşturan hayvan, bir süre sonra gözden kayboldu.

HAYVANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR

Yetkililer yangınlarda can kaybı olmadığını söylüyor ancak alevlerin sardığı bölgelerde yalnızca ağaçlar değil, kuşlardan sürüngenlere, karacadan böceklere kadar çok sayıda canlı yaşamını yitiriyor. Yangınlardan kurtulan hayvanlar da yaşam alanlarını kaybediyor. Bu nedenle ekosistemde de büyük bir tahribat oluşuyor.

Kaynak: AA