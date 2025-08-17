Ormanlar Alev Alev Yanarken Bakan Yumaklı'dan Bir Garip Açıklama Daha! Bu Sözler Çok Tartışılır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye bu yaz, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Pek çok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, kuraklık ve kuvvetli rüzgârla birleşince yangınlar kısa sürede büyüyor. Toplumda ise özellikle hava araçlarının yangına müdahaledeki etkinliği konusunda çeşitli tartışmalar gündeme geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Yangınlara müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı’nın “Ama şöyle bir şey yok: Hemen 2 helikopter gelsin yangını söndürsün” sözleri dikkat çekti.

‘2 HELİKOPTER GELSİN YANGINI SÖNDÜRSÜN DİYE BİR ŞEY YOK’

Bakan Yumaklı, “Yangınlara havadan müdahalede bir eksiklik söz konusu mu? Yaptığınız açıklamalarda ‘27 uçağımız var’ diyorsunuz. Uçakların 27’si de aktif mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Elbette aktif. Ancak uluslararası literatür der ki: Sadece hava araçları, yangın söndürmez. Hava araçlarını kullanırsınız. Nerede kullanırsınız? Yangını baskılamakta kullanırsınız. Yangın esnasında kıvılcım atar. Ben bilfiil Bilecik yangınında gördüm. Bir kilometre öteye kıvılcım atıyor. Niye? Rüzgâr. Orada yangının büyümemesi için hava araçlarını kullanırsınız. Bu bir savaş. Karşınızda hiç dinlenmeyen, yorulmayan, acıkmayan, uyumayan yangın diye bir düşman var. Bir de işbirlikçisi rüzgâr var. Rüzgâr, hep aynı yönde esmiyor. Dolayısıyla savaşın şartlarına göre elinizdeki unsurları kullanmak zorundasınız. Kaynaklarınızı optimal kullanmanız gerekir. Ama şöyle bir şey yok: Hemen 2 helikopter gelsin yangını söndürsün.”

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınından görüntüler/ AA

‘YANGINI KARA GÜCÜ SÖNDÜRÜR’

2021 orman yangınlarının toplumda travma oluşturduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Hava araçları şart değil mi? Şart. Neden? Çünkü bir savaş yapıyorsunuz ona da ihtiyacınız var. Ancak yangını nihai olarak kara gücü söndürür. Kara gücü soğutur. Sizin o alanı soğuttuktan sonra zaman zaman tütmeler olur. Bir de şunu unutmayalım: Türkiye düz bir arazide değil. Kanyonlar var, ulaşılamayacak kayalıklar var. Mersin’de üç gün uğraştık. Çünkü çıkılmasının imkanı yok. Yol yapamazsın. İşte tam orada hava aracına ihtiyacınız var. Ama yine de onu söndüremezsiniz. Çünkü karadan müdahale gerekir. Hava araçları baskıyı azaltır, karadan yangın söndürülür. Bizim kara gücümüz de iyi” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

‘HELİKOPTER NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA KULLANILIR’

Yangın söndürmede kullanılan helikopter sayısına ilişkin de konuşan Bakan Yumaklı, “Rezerv güçlerle beraber 105 tane helikopterimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü filosu. Bu arada Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız da ben talep ettiğimde helikopter gönderiyor” dedi.

Ahmet Hakan’ın “Helikopterler, yangına müdahale etmeye elverişli mi?” sorusuna da yanıt veren Bakan Yumaklı, şunları söyledi: “Tabii ki. Bambisini takıyorsunuz altına ve yangına müdahale ediyor. Bizim pilotlarımız süper. Bizimle irtibatlı bir şekilde bizim verdiğimiz koordinatlara müdahale ediyorlar.”

“Helikopter nerede ihtiyaç varsa orada kullanılır” diyen Yumaklı, “Bazı coğrafi şartlar, helikopterin çalışmasına izin verir. Bazı coğrafi şartlar, uçağı gerektirir. Bazısı ikisini gerektirir. Hava araçları, araba kullanmak gibi bir şey değil ki? Etrafına dikkat edecek, suyu doğru yere atacak. O da bir ekip çalışması. Uçak ve helikopterlerin koordinasyon içinde çalışmaları gerekir. Çünkü onu da tehlikeye atmaman gerekir. Bunların hepsi yangının yönetimi itibariyle altta bir sürü detayı olan hususlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet