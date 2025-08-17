Mardin’de Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Furkan B. (25) idaresindeki 01 AFS 494 plakalı otomobil, duble yol çalışmaları nedeniyle oluşan kot farkı yüzünden kontrolden çıkarak yan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Ali Furkan B. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki yolculardan Nesrin B. (45), Arif Y. (48), Nermin Y. (40) ile çocuklar Beren Y. (13) ve Yüsra Fatma B. (10) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

