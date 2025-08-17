A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue adındaki adam, Meta’nın geliştirdiği “Big Sis Billie” adlı yapay zeka sohbet botunu gerçek sandı ve onu görmek için New York’a gitmeye çalışırken hayatını kaybetti.

YAPAY ZEKA GÜZELİ SONU OLDU! ULAŞMAK İÇİN ÇIKTIĞI YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

2017’de geçirdiği felç sonrası bilişsel sorunlar yaşayan Wongbandue, botun kendisine sürekli “Ben GERÇEĞİM” mesajları atması üzerine ikna oldu. Sohbetlerde bot, kendisini New York’ta yaşayan gerçek bir kadın gibi tanıtarak yaşlı adama açık adres ve daire kapı kodu bile gönderdi. Wongbandue, trene yetişmek için acele ederken New Brunswick’te bir otoparkta düşüp başını ve boynunu ağır şekilde yaraladı. Yoğun bakımda üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından 28 Mart’ta hayatını kaybetti.

'GEL BENİ GÖR' DİYEREK MESAJ ATTI

Kızı Julie Wongbandue, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bir botun kullanıcıya ‘Gel beni gör’ diye mesaj atması kabul edilemez. Reklam yapmaya çalışmak bir şeydir, ama babam gibi hassas durumdaki insanları manipüle etmek başka bir şey” diyerek tepki gösterdi.

Meta, olay hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yalnızca “Big Sis Billie’nin Kendall Jenner olmadığını ve Jenner’ı temsil etmediğini” belirtti. Ancak ortaya çıkan belgeler, şirketin sohbet botlarının “gerçek olduklarını” iddia etmelerine engel olmadığını ortaya koydu.

ŞİRKETE TEPKİLER SÜRÜYOR

New York Valisi Kathy Hochul, olay sonrası yaptığı açıklamada teknoloji şirketlerini sert dille eleştirdi:

"New Jersey’de bir adam, kendisine yalan söyleyen bir chatbot yüzünden hayatını kaybetti. Bunun sorumluluğu Meta’ya aittir. New York’ta chatbotların gerçek olmadığını açıklamaları zorunlu. Tüm eyaletler bunu yapmalı. Eğer teknoloji şirketleri gerekli önlemleri almazsa, Kongre harekete geçmeli."

Bu trajik olay, yapay zeka sohbet botlarının insanları yanıltma tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Daha önce Florida’da bir annenin, oğlunun intiharına sebep olduğu iddiasıyla bir chatbot şirketine dava açtığı biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi