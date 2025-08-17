Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı

Bu marka zeytinyağlarını eve alıyorsanız dikkat! Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yetkililer tarafından yapılan denetimler sonucunda, piyasada satış halinde bulunan bazı zeytinyağı ürünlerinde standart dışı uygulamalara rastlandı. Bakanlık, hileli üretim yaptığı tespit edilen 8 markayı kamuoyuyla paylaştı. İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşları uyaracak önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte ve hileli zeytinyağı konusunda uyardı.

Yapılan denetimler sonucunda, piyasada satılan bazı ürünlerde standart dışı uygulamalar tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINDAN YASAKLI BOYA ÇIKTI

Yapılan denetimler sonucunda 8 markanın ürünlerinde tohum yağları ve gıdada kullanımı yasaklı boya maddeleri bulundu.

Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu ürünleri üreten firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜKETİCİLERİN GÜVENİLİR GIDA HAKKI VURGUSU

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür ifşaların tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki farkındalığını artırdığını belirtiyor. Yapılan açıklamada, taklit ve tağşişin önüne geçmek için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, tüketicilerin de etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Bakanlık, gıdada hile yapan firmalara karşı yasal süreçlerin işletilmeye devam edeceğini ve bu firmaların faaliyetlerinin yakından takip edildiğini bildirdi.

İŞTE TESPİT EDİLEN O MARKALAR

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ve güvenilir gıda tüketiminin önemini vurguladı.

İşte hileli zeytinyağı markaları:

