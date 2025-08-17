Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar’da esnaflık yapan 60 yaşındaki N.U., dükkanına giren hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ciddi bir enfeksiyon kaptı. İlk etapta küçük görünen yaradan kaynaklanan enfeksiyon, kısa sürede hızla yayıldı ve N.U.’nun kolunun kesilme ihtimaline kadar ilerledi. Ancak yaklaşık 90 saatlik hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolu amputasyondan kurtarıldı.

KOLU DİRSEĞE KADAR ŞİŞTİ

Olay, 1,5 yıl önce yaşandı. Dükkanına giren iki hırsızdan birini yakalayan N.U., arbede sırasında sol elinden ısırıldı. İlk müdahalenin ardından evine gönderilen talihsiz adam, ertesi gün yüksek ateş ve şiddetli titreme nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon hızla ilerledi ve hastanın kolu kısa sürede dirseğe kadar şişti.

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün yoğun tedavi gören N.U., amputasyon riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte devreye hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü girdi. Doktor Yavuz Aslan ve ekibi, hastayı hiperbarik oksijen tedavisine aldı. Uygulanan yoğun tedavi ve ardından fizyoterapi süreci sayesinde hastanın eli ve kolu yeniden işlev kazanmayı başardı.

Meslek hayatı boyunca insan ısırığına dair hiçbir vakayı tedavi etmediğini, vakanın kendilerini de şaşırttığını anlatan uzman doktor Aslan, insan ağız florasında bulunan bakterilerin normalde bir soruna yol açmadığını ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabileceğini söyledi. Aslan, "İnsan ağız florasında bulunan Eikenella veya Kingella cinsi bakteriler vardır. Bizim aldığımız örneklerde de bu tür bakteriler üremişti. Şiddetli bir ödem yaparak ve lenf akımını tıkayarak kuvvetli bir ödeme neden oluyorlar." dedi.

OKSİJEN TEDAVİSİYLE KURTULDU

Tedavi sürecini anlatan Dr. Aslan, insan ısırığının nadir fakat son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Aslan, “Hastanın sol elinde büyük bir iskemik, nekrotik zeminli, yani kanlanması bozulmuş, kötü bir yara olduğunu fark ettik. Birkaç gün içerisinde ön kolunda şiddetli bir ödem vardı bu dirseğe kadar yayılıyordu. Hastaya günde 1 seans olacak şekilde 2 saat süren hiperbarik oksijen tedavisini planladık. Yara pansumanlarına geçtik yaklaşık 1 hafta sonra yara temizleyebileceğimiz pozisyona geldi. Yara temizliğini yaptık nekrotik dokuları kaldırdık, tendonları açığa çıkmıştı, buraya özel kolajen maddeler koyduk. Yaklaşık 1,5-2 aylık süreçte hastanın yarası tamamen iyileşti. El fonksiyonlarını kullanabilir hale geldi. Hastanın elini ve ön kolunu ampitasyondan yani kesilmekten kurtardık. Daha sonra da el hareketlerinin tamamen yerine gelmesi için fizik tedavi bölümüne yönlendirdik.” dedi.

Yaşadığı olaydan dolayı büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen N.U. ise, “Elimi ısırınca kolumda güç kaybı oldu. Ateşim yükseldi, hastaneye yatırıldım. 3 ay süren tedavi sonunda kolum kurtuldu. 60 yaşındayım, insan ısırığının böyle bir şey yapabileceğini ilk kez öğrendim.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

