Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor

Üsküdar’da dükkanına giren hırsız tarafından elinden ısırılan 60 yaşındaki esnaf, ölümcül bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldı. Amputasyon riski taşıyan kolu, hiperbarik oksijen tedavisiyle kurtarıldı. Doktorlar, insan ısırığının yol açtığı bu sıra dışı vakayı literatüre taşımaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar’da esnaflık yapan 60 yaşındaki N.U., dükkanına giren hırsızlardan birinin elini ısırması sonucu ciddi bir enfeksiyon kaptı. İlk etapta küçük görünen yaradan kaynaklanan enfeksiyon, kısa sürede hızla yayıldı ve N.U.’nun kolunun kesilme ihtimaline kadar ilerledi. Ancak yaklaşık 90 saatlik hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde kolu amputasyondan kurtarıldı.

Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor - Resim : 1

KOLU DİRSEĞE KADAR ŞİŞTİ

Olay, 1,5 yıl önce yaşandı. Dükkanına giren iki hırsızdan birini yakalayan N.U., arbede sırasında sol elinden ısırıldı. İlk müdahalenin ardından evine gönderilen talihsiz adam, ertesi gün yüksek ateş ve şiddetli titreme nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon hızla ilerledi ve hastanın kolu kısa sürede dirseğe kadar şişti.

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün yoğun tedavi gören N.U., amputasyon riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu süreçte devreye hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü girdi. Doktor Yavuz Aslan ve ekibi, hastayı hiperbarik oksijen tedavisine aldı. Uygulanan yoğun tedavi ve ardından fizyoterapi süreci sayesinde hastanın eli ve kolu yeniden işlev kazanmayı başardı.

Meslek hayatı boyunca insan ısırığına dair hiçbir vakayı tedavi etmediğini, vakanın kendilerini de şaşırttığını anlatan uzman doktor Aslan, insan ağız florasında bulunan bakterilerin normalde bir soruna yol açmadığını ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabileceğini söyledi. Aslan, "İnsan ağız florasında bulunan Eikenella veya Kingella cinsi bakteriler vardır. Bizim aldığımız örneklerde de bu tür bakteriler üremişti. Şiddetli bir ödem yaparak ve lenf akımını tıkayarak kuvvetli bir ödeme neden oluyorlar." dedi.

Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor - Resim : 2

OKSİJEN TEDAVİSİYLE KURTULDU

Tedavi sürecini anlatan Dr. Aslan, insan ısırığının nadir fakat son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Aslan, “Hastanın sol elinde büyük bir iskemik, nekrotik zeminli, yani kanlanması bozulmuş, kötü bir yara olduğunu fark ettik. Birkaç gün içerisinde ön kolunda şiddetli bir ödem vardı bu dirseğe kadar yayılıyordu. Hastaya günde 1 seans olacak şekilde 2 saat süren hiperbarik oksijen tedavisini planladık. Yara pansumanlarına geçtik yaklaşık 1 hafta sonra yara temizleyebileceğimiz pozisyona geldi. Yara temizliğini yaptık nekrotik dokuları kaldırdık, tendonları açığa çıkmıştı, buraya özel kolajen maddeler koyduk. Yaklaşık 1,5-2 aylık süreçte hastanın yarası tamamen iyileşti. El fonksiyonlarını kullanabilir hale geldi. Hastanın elini ve ön kolunu ampitasyondan yani kesilmekten kurtardık. Daha sonra da el hareketlerinin tamamen yerine gelmesi için fizik tedavi bölümüne yönlendirdik.” dedi.

Hırsızın Isırdığı Eli Amputasyondan Döndü! Nadir Görülen Vaka Literatüre Giriyor - Resim : 3

Yaşadığı olaydan dolayı büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu söyleyen N.U. ise, “Elimi ısırınca kolumda güç kaybı oldu. Ateşim yükseldi, hastaneye yatırıldım. 3 ay süren tedavi sonunda kolum kurtuldu. 60 yaşındayım, insan ısırığının böyle bir şey yapabileceğini ilk kez öğrendim.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Enfeksiyon Hırsız
Son Güncelleme:
Teknoloji İnsanlığı Bir Kez Daha Yendi! Yapay Zeka Güzeli 76 Yaşındaki Adamın Sonunu Getirdi, Korkunç Ölüm Yapay Zeka Güzelinin Korkunç Ölüm Tuzağı
Haftalık ‘90 Bin TL’ Tuzağı: Taksiyle Aldılar, Günlerce Alıkoydular! Genç Kadın Çetenin Elinden Son Anda Kurtuldu Haftalık ‘90 Bin TL’ Tuzağı: Genç Kadın Çetenin Elinden Son Anda Kurtuldu
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Ne Hız Sınırı Ne De Tabela Kalacak Trafikte Yeni Dönem Resmen Başlıyor!
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı