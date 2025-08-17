Haftalık ‘90 Bin TL’ Tuzağı: Taksiyle Aldılar, Günlerce Alıkoydular! Genç Kadın Çetenin Elinden Son Anda Kurtuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya üzerinden yüksek gelir vaat ederek vatandaşları kandırdığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta ikamet eden 28 yaşındaki E.A., internette karşılaştığı "Haftalık 90 bin TL kazanmak ister misin?" mesajına inanarak iletişime geçtiği kişiler tarafından Adana’ya davet edildi. E.A.’nın kendi aracı olmadığını belirtmesi üzerine, şüpheliler onu taksiyle Kahramanmaraş’taki evinden aldırdı. Genç kadın önce Adana’daki bir ofise, ardından Seyhan ilçesinin Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir eve götürüldü.

YENİ HAT ALDIRDILAR

Evde yapılan görüşmelerin ardından ikna olan E.A., burada yaşamaya başladı. Şüpheliler, kendisinden yeni bir telefon hattı almasını ve banka hesabı açarak bu hesabın kullanım yetkisini kendilerine devretmesini talep etti. Başta bu talepleri yerine getiren E.A., zamanla eve girip çıkan şahıslardan şüphelenmeye başlayınca oradan ayrılmak istedi.

SABAH SAATLERİNDE KAÇIP POLİSE SIĞINDI

Kaçma girişimleri şüpheliler tarafından engellenen genç kadın, birkaç gün önce sabah saatlerinde şahıslar uyurken evden gizlice çıkmayı başardı ve Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne giderek durumu anlattı. Şikayetin ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa’daki adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir balistik yelek, iki dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25) ve M.A. (29) gözaltına alındı.

LİDERİ 24 YAŞINDA, HAKKINDA 25 FARKLI DOSYA VAR

Örgütün lideri olduğu belirlenen ve hakkında 25 farklı dosyadan arama kararı bulunan D.K. (24) ise başka bir adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hiçbiri haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: İHA