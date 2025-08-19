Vicdansızlar Bunu da Yaptı! Tuzak Kurup Şehit Tazminatını Gasp Ettiler… Şehit Babasından Yürek Yakan Feryat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de görev yapan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, 14 Kasım 2024’te atış eğitim sahasında yaşanan kaza sonucu şehit düştü. Henüz yeni evli olan Yiğit, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde sonsuzluğa uğurlandı. Haziran ayı başında baba Mehmet Yiğit’e (58) 2 milyon 450 bin TL tutarında şehit tazminatı ödendi. Baba Yiğit, bu parayla köydeki harabe halindeki evinin çatısını onarmayı düşünüyordu. Ancak telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla baba Yiğit’i kandırıp tazminatı çeşitli bahanelerle kendi hesaplarına havale ettirdiler.

Şehit Babası Mehmet Yiğit

‘EŞİMİN ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİĞİ ATTILAR’

Yaşadıklarını anlatan acılı baba Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar ‘Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları Whatsaptan atayım' dediler. O da benim Whatsap’ım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da ‘Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. ‘Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden ‘Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana ‘Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

Şehit Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit

'ŞEHİT TAZMİNATI İLE EVİ YAPTIRACAKTIK'

Yiğit, evlerini oğlunun hatırasını yaşatmak için yenilemek istediklerini belirterek, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince ‘Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Şehit anne ve babası: Meryem Yiğit, Mehmet Yiğit

'ŞEHİT OĞLUMUN PARASINI ALIP GÖTÜRDÜLER'

Şehit babası, oğlunun ardından yaşadığı acının dolandırıcılık olayıyla katlandığını belirterek, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince ‘Başınız sağ olsun' diyerek bana birde başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, birde böyle olunca çok kötülendim. Birde üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Ben ne yapacağım. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI AMA PARAYA ULAŞILAMADI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalayarak tutukladığı öğrenildi. Ancak şehit tazminatının 1 milyon 200 bin TL’sine ulaşılamadı. Geriye kalan meblağ ise şehit babasının havale ettiği hesaba bloke konulması sayesinde korundu. Ancak hesap üzerindeki bloke devam ettiği için Yiğit bu parayı da henüz kullanamıyor.

