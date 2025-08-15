'Süreç' Komisyonunda Kritik Buluşma... Şehit Aileleri ve Cumartesi Anneleri Dinlenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), toplumsal yaraları anlamak, çözüm önerilerini dinlemek ve demokratik katılımı güçlendirmek hedefiyle kritik bir toplantı dizisine hazırlanıyor.

Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantılarda şehit aileleri, Cumartesi Anneleri ve insan hakları kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

İLK OTURUMDA SÖZ ŞEHİT AİLELERİNDE OLACAK

Komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk oturum 19 Ağustos Salı günü Saat: 14.00'te başlayacak.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Komisyona bir sunum yapacağı belirtildi.

Ardından şu kuruluşların temsilcileri söz alacak:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı

İKİNCİ OTURUMDA CUMARTESİ VE BARIŞ ANNELERİ DİNLENECEK

Sonraki gün yine saat 14.00'te başlayacak oturumdaysa Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri dinlenecek. Bu oturumda, uzun yıllardır toplumsal vicdanı harekete geçirmeyi amaçlayan annelerin sesine kulak verilecek.

Aynı zamanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsan Hakları Derneği (İHD), MAZLUMDER

ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri de komisyona bilgi verecek.

Kaynak: Haber Merkezi