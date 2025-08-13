Herkes Merak Ediyordu! 'Süreç' Komisyonu Tutanakları Ortaya Çıktı, İşte Gizli Tutulan Toplantı...

Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yürütülmesi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu üç kez bir araya geldi. Komisyonun toplantı tutanakları TBMM'nin sitesinde yayımlandı fakat MİT, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın katılıp sunum yaptığı toplantının tutanakları paylaşılmadı.

Komisyon tutanaklarına ulaşmak için tıklayın.

AYRINTILAR GELİYOR...

