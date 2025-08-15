Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Jazeera İçin Yazdı: 'Gazze'nin Kaybedecek Zamanı Yok'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera için kaleme aldığı “İnsanlığın Vicdanı Gazze’de Sınanıyor” başlıklı makalede, Gazze Şeridi’nde devam eden insani krizi ve İsrail’in saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Gazze meselesini “insanlığın ortak sınavı” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun sessizliğinin zulmü derinleştirdiğini vurguladı. İsrail’in bombardımanlarının kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef aldığını, şehirleri yaşanmaz hale getirdiğini belirten Erdoğan, 61 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü ve bu tablonun sistematik bir yok etme politikasını yansıttığını ifade etti.

'DÜNYANIN SESSİZLİĞİ ZULMÜ BESLİYOR'

Erdoğan, makalesinde Batı dünyasının Gazze’deki krize karşı sergilediği “ikircikli” tavrı eleştirerek, Ukrayna krizine gösterilen hassasiyetin Gazze için de gösterilmesi durumunda farklı bir tabloyla karşılaşılabileceğini belirtti. “Dünyanın sessizliği ya da cılız tepkileri, yalnızca acıyı derinleştirmekte ve zulmün devamına zemin hazırlamaktadır” diyen Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan politikalarının, insan hakları normlarını erozyona uğrattığını vurguladı. Gazze’nin, uluslararası toplumun insani değerleri savunup savunamayacağının bir turnusol kâğıdı olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GAZZE’DEKİ ROLÜ

Türkiye’nin Gazze konusundaki kararlı duruşunu hem ahlaki hem de stratejik bir gereklilik olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının sahada aktif çalıştığını, gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerin engellemelere rağmen bölgeye ulaştırıldığını belirtti. Gazzeli yaralıların Türkiye’de tedavi edildiğini, diplomatik alanda ise Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde ateşkes çağrılarının sürdürüldüğünü aktardı. Erdoğan, 25 Haziran 2025’te Lahey’deki NATO Zirvesi’nde Gazze için “kırılgan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi” gerektiğini vurguladığını ve İsrail’in saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

KATAR İLE İŞBİRLİĞİ VE BÖLGESEL TEHDİTLER

Katar’ın insani yardımlar ve ateşkes müzakerelerindeki öncü rolünü takdir eden Erdoğan, Türkiye’nin Katar ve diğer bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti. Gazze’deki şiddetin yalnızca Filistin’i değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail-İran geriliminin geniş çaplı bir çatışma riskini artırdığını, bunun yeni göç dalgaları, radikalleşme ve enerji güvenliği gibi tehditler doğurabileceğini ifade etti.

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Erdoğan, çözüm için acil adımlar gerektiğini belirterek, öncelikle derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm saldırıların koşulsuz durdurulması ve insani yardım koridorlarının açılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte tanzim edici bir aktör olmaya hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’nda soruşturulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, UNRWA gibi yardım kuruluşlarına sürdürülebilir kaynak sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarının eğitim, sağlık, altyapı ve siyasi hakları kapsayan bir süreçle yürütülmesi gerektiğini savundu. Erdoğan, kalıcı barışın ancak bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Makalede, Gazze’de görev yapan gazetecilere yönelik saldırıları da kınayan Erdoğan, özellikle Al Jazeera çalışanlarının hedef alındığını ve basın özgürlüğüne yapılan bu saldırıların insanlığın bilgiye ulaşma hakkına zarar verdiğini belirtti. Hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine ve medya camiasına taziye dileklerini iletti.

'GAZZE’NİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK'

Erdoğan, Filistin ve Gazze meselesini Bosna ve Ruanda soykırımlarıyla kıyaslayarak, insanlık onurunun ağır bedeller ödediğini hatırlattı. Türkiye’nin Gazze’deki duruşunun ahlaki ve stratejik bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Gazze’nin kaybedecek zamanı yok. Tarih, kimlerin harekete geçtiğini ve kimlerin zulme sırt çevirdiğini kaydediyor” diyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

