İnan Güney'in Gözaltına Alınmasının Ardından MHP'li Yıldız'dan Dikkat Çeken 'Adalet' Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, özellikle hukuk alanında zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelirken, sosyal medyadan yaptığı ‘adalet’ çıkışının zamanlaması dikkat çekti.

Yıldız, şahsi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz” diye yazdı.

‘Hukukun uygulanma şeklinin yazılmasından önemli’ olduğunu belirten Yıldız, “Adalet için söylenecek ilk söz onun Allah’ın emri olduğudur. Bu nedenle, Adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz” ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır.

Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz.

Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir.

Adalet için söylenecek ilk söz

onun Allahın emri olduğudur.

Bu nedenle,

Adaletsizlik ve iman aynı sinede… — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 15, 2025

Yıldız’ın bu paylaşımının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada yeni dalga operasyonlarla Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişinin gözaltına alınmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İBB soruşturmasında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 42’si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi