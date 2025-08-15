CHP Lideri Özel'den Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Gözaltına Alınmasına Sert Tepki

CHP lideri Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında bulunduğu 42 kişinin gözaltına alınmasına çok sert tepki gösterdi. Özel, "Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Devlet içindeki çetelere sesleniyorum: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni gözaltılara çok sert tepki gösterdi.

Özel, paylaşımında operasyon dalgasının başladığı 19 Mart’tan bu yana 149 gün geçmesine rağmen iddianamenin yazılamadığına dikkat çekerek, “Bu çaresizlik nedeniyle tutukluları; eşleriyle, evlatlarıyla tehdit edip iftiracılığa zorluyorlar. Son olarak, savcı-avukat çetesiyle bir İBB Borsası kurdular. Savcıların tuttuğu avukatları, Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerine sürülen tutuklulara gönderip, iftira metinlerini imzalatmaya, milyon dolarlarca rüşvet almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'HSK'NIN HAREKETE GEÇMESİ BEKLENİRKEN...'

Özel, ‘AK Toroslar’ olarak adlandırdığı ‘çetenin’ faaliyetlerinin belgeleriyle ortaya çıktığını kaydettiği açıklamasında, “Etkin pişmanlık kumpası çökmüşken, millet Ak Toroslar Çetesi’nin dağıtılması için HSK’nın harekete geçmesini beklerken, bugün hala bu çetenin eliyle operasyon yapıyorlar” diye yazdı.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Özel, “Bu operasyon, bir yandan barış, birlik ve kardeşlik diyenlerin, bu umuda karşı başlattığı baltalama girişimidir. Başkanımız İnan Güney ve tüm arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Devlet içindeki çetelere sesleniyorum: 9 dalga değil, 99 dalga yapsanız da başaramayacaksınız! Onlar savcılarına, çetelerine güvensinler. Ben millete güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

