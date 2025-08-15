Şehit Ömer Halisdemir’in Kızı Elif Nur Halisdemir Teğmen Oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olan piyade astsubay kıdemli başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmen oldu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde kahramanca direniş göstererek şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir’in teğmen olduğunu açıkladı.

Üniversitenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesi Maltepe (İzmir) Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan P.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi" sözlerine yer verildi.

Ömer Halidemir

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halidemir, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edildi.

