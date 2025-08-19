İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Son 10 Yılın Dibinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da baraj doluluk oranları, sıcak havaların ve yüksek su tüketiminin etkisiyle hızla düşüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz'da yüzde 58,28 iken, son bir ayda yüzde 13,07 azalarak yüzde 45,21'e geriledi. Bu, son 10 yılın ağustos aylarındaki ikinci en düşük seviyesi.

YILLARA GÖRE AĞUSTOS'TAKİ VERİLER

İSKİ istatistiklerine göre, 19 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 72,32, 2016'da yüzde 55,63, 2017'de yüzde 65,63, 2018'de yüzde 66,46, 2019'da yüzde 62,52, 2020'de yüzde 51,11, 2021'de yüzde 61,45, 2022'de yüzde 61,13, 2023'te yüzde 32,66, 2024'te yüzde 51,01 ve 2025'te yüzde 45,21 olarak kaydedildi.

'ENDİŞE VERİCİ'

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Marmara Bölgesi’nde son iki yıldır devam eden kuraklığın barajları zorladığına dikkat çekti: "Geçen yıl ağustos sonunda yüzde 45’ti, bu yıl daha ağustos bitmeden aynı seviyeye düştük. Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi."

Kısa vadeli yağışların barajlara fayda sağlamadığını, toprağın suya doyması için uzun süreli yağış gerektiğini belirten Toros, İstanbul’un yılbaşından bu yana 750 milyon metreküp su kullandığını, bunun büyük kısmının Melen ve Yeşilçay’dan geldiğini söyledi. Kuraklığın devam etmesi durumunda suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Toros, "Yağmur hasadı ve suyun tekrar kullanımı gibi çözümlerle kaynakları verimli kullanmalıyız. Aksi takdirde her yıl sıkıntı yaşarız" dedi.

Kaynak: AA