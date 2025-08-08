İzmir'de Su Kesintisi Başlayınca Satışlar Patladı! Talep Yüzde 100 Arttı, Raflar Boşaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’de kuraklığın etkisiyle su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesi, birçok ilçede planlı su kesintilerini beraberinde getirdi. Kesintiler gece saatlerinde başlarken, vatandaşlar hazırlıklı olmak için plastik bidonlara yöneldi. Bu durum, satışlarda dikkat çeken bir artışa neden oldu.

MUSLUKLU BİDONLARA YOĞUN İLGİ

Kesintilere karşı önlem almak isteyen İzmirliler, özellikle musluklu plastik bidonları tercih ediyor. Ev kullanımına uygun 20 ila 30 litrelik bidonlar, gece saatlerinde su ihtiyacını karşılamak için en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

SATIŞLAR YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Plastik ürün toptancısı Ramazan Boğa, "Vatandaş musluklu bidonlarla suyu depolayıp rahatça kullanmak istiyor. Satışlarımızda yüzde 100'ü aşan bir artış söz konusu. Kesintiler devam ettikçe talep de artacaktır" dedi.

EN ÇOK 20 VE 30 LİTRELİKLER TERCİH EDİLİYOR

Plastik ürün satan işletmenin satış müdürü Adem İhtiyar ise, 20 litreden 220 litreye kadar farklı boyutlarda bidonlar olduğunu ancak vatandaşların özellikle 20 ve 30 litrelik modelleri tercih ettiğini belirtti. İhtiyar, "Satışlarımız neredeyse ikiye katlandı" ifadelerini kullandı.

"TOPLUM OLARAK BİLİNÇLENMELİYİZ"

Bidon alarak hazırlık yapan vatandaşlardan Esma Usluer ise kuraklığın etkilerine dikkat çekti:

"Bu sıcak yaz günlerinde su kesintileri artık bir gerçek. Önlem almak zorundayız. Su tasarrufu konusunda hepimiz daha dikkatli olmalıyız."

KESİNTİLER SÜREBİLİR

İzmir’de Buca, Bornova, Karabağlar ve Karşıyaka başta olmak üzere birçok ilçede su kesintileri devam ediyor. Yetkililerden yeni bir açıklama gelmezken, vatandaşlar su sıkıntısına karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA