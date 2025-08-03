İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı

Kaynaklarda yaşanan azalma nedeniyle su kesintilerinin kent genelinde 10 saate çıkarıldığı İzmir'de felaketin fotoğrafı çekildi. Su seviyesinin düştüğü barajda eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, havadan görüntülendi.

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İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı
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İzmir'de azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

ESKİ KARA YOLU ORTAYA ÇIKTI

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi.

İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı - Resim : 1

Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronela görüntülendi.

İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı - Resim : 2

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı - Resim : 3

KENT GENELİNDE SU KESİNTİSİ

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı - Resim : 4

Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu. İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.

İzmir'de Felaketin Fotoğrafı! Baraj Kurudu, Eski Kara Yolu Bile Ortaya Çıktı - Resim : 5

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Kaynak: AA

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