Mart'ta Ekildi, Ağustos'ta Hasadı Başladı! Çorum'un Yeni Gözbebeği

Çorum’un Alaca ilçesinde Mart ayında ekimi gerçekleştirilen "Yusuf 1941" çeşidi çörek otunun ilk hasadı yapıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, "Yusuf 1941" çeşidi çörek otunun ilk hasadı yapıldı. Mart ayında ekimi gerçekleştirilen çörek otu, Ağustos ayı itibarıyla hasat edilmeye başlandı.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde görevli Ziraat Mühendisi Dr. Çiğdem Bozdemir’in öncülüğünde gerçekleştirilen hasat çalışmaları çerçevesinde çiftçiler, tescilli çörek otu çeşidinin yetiştirme süreci hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

