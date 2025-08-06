İZSU Duyurdu: İzmir'de 11 İlçeye 15 Gün Boyunca Su Verilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir'de 6-21 Ağustos tarihi arasında su tüketiminin yüksek olduğu 11 ilçede, gece saatlerinde su kesintileri uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kesintilerin planlı ve dönüşümlü olacağını belirtirken, vatandaşlara su ihtiyacını önceden karşılamaları çağrısında bulundu.

11 İLÇEYE SU VERİLMEYECEK

İZSU tarafından yapılan açıklamada, 6-21 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak su kesintilerinin her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi. Uygulamanın kapsamındaki 11 ilçede, teknik altyapıya bağlı olarak sadece belirli mahallelerin etkileneceği ve ihtiyaç halinde farklı bölgeler için de ayrıca bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

KÜRESEL İKLİM KRİZİ VE DÜŞEN REZERVLER NEDENİYLE UYGULANIYOR

Kesintilerin gerekçesi olarak küresel iklim değişikliği ve yetersiz yağışlar gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir’in su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye inerken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim kaybı oluşmuştur. İZSU, yeni kuyular açmak, mevcut kaynakları iyileştirmek ve tasarruf önlemleri almak gibi pek çok adım atmıştır. Ancak su tüketiminin kısıtlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle gece saatlerinde dönüşümlü su kesintilerine geçilecektir."

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 -13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

Kaynak: AA