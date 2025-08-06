Kur Yükselişe Geçti! Dolar 40 Liranın Üzerinde, Euro 47 Lirayı Aştı

Serbest piyasada dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 40,69 TL, euro ise 47,15 TL seviyelerinde işlem görüyor. Her iki kur da bir önceki güne göre yükseliş kaydetti.

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Kur Yükselişe Geçti! Dolar 40 Liranın Üzerinde, Euro 47 Lirayı Aştı
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Dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 40,69 TL, euro ise 47,15 TL seviyelerinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6930 TL'den, euro ise 47,1520 TL'den güne başladı. Dolar, 40,6910 TL'den alınırken; euro alış fiyatı ise 47,1500 TL olarak kaydedildi.

Dün doların satış fiyatı 40,6630 TL, euronun satış fiyatı ise 46,9240 TL seviyesindeydi. Böylece her iki para biriminde de yeni günde artış gözlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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