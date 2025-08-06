Altında Rekor Serisi Sürecek mi? Gözler O Karara Çevrildi, Her Şey Tersine Dönebilir...

Altın, ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve faiz indirimi beklentileriyle şubat ayından bu yana yükselişini sürdürüyor. Piyasalar, Fed’in eylül toplantısında alacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Gram altın 4.411 TL'den güne başlarken, çeyrek altın 7.234 liradan satılıyor.

Son Güncelleme:
Altında Rekor Serisi Sürecek mi? Gözler O Karara Çevrildi, Her Şey Tersine Dönebilir...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Son dört işlem gününde yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan ons altın, Asya piyasalarının açılışında 3.371 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu yükselişte, hizmet sektöründeki yavaşlama ve iş gücü piyasasındaki zayıflık gibi ekonomik verilerin etkili olduğu belirtildi.

Altında Rekor Serisi Sürecek mi? Gözler O Karara Çevrildi, Her Şey Tersine Dönebilir... - Resim : 1

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Eylül ayında faiz indirimi kararı alacağına yönelik beklentiler piyasalarda yüzde 90 olasılıkla fiyatlanırken, düşük faiz ortamı altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve dolar varlıklarına yönelik güven kaybı da yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazanan altın, nisan ayında ulaştığı 3.500 dolarlık rekor seviyeyi aşmak için yeni bir itici güce ihtiyaç duyuyor. Son haftalarda dar bir fiyat aralığında işlem gören değerli metalde, Fed’in alacağı karar kritik öneme sahip.

Altında Rekor Serisi Sürecek mi? Gözler O Karara Çevrildi, Her Şey Tersine Dönebilir... - Resim : 2

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında son durum:

Gram altın 4.411,01 TL
Çeyrek altın 7.234,00 TL
Yarım altın 14.468,00 TL
Cumhuriyet altını 28.803,00 TL
Gremse altın 72.171,74 TL
ONS altın 3.371,85 dolar

2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride Bıraktı2025’in En Çok Kazandıran Altın Fonları Belli Oldu! Gram Altını Bile Geride BıraktıEkonomi
Gram Altında 6 Bin Lira DepremiGram Altında 6 Bin Lira DepremiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Son Güncelleme:
Dursun Özbek Sinirden Çıldıracak! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı: Ali Koç 70 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor Galatasaray’a Yılın Transfer Çalımı
O İlimizde Ekmeğe Okkalı Zam! Artık O fiyattan Satılacak O İlimizde Ekmeğe Okkalı Zam!
Borsa Bugün Güldürmedi Borsa Bugün Güldürmedi
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı
Fenerbahçe İçin Gemileri Yakmıştı: Kerem Aktürkoğlu İçin Bekletilen Uçak Havalandı Fenerbahçe İçin Gemileri Yakmıştı: Kerem Aktürkoğlu İçin Bekletilen Uçak Havalandı