Altında Rekor Serisi Sürecek mi? Gözler O Karara Çevrildi, Her Şey Tersine Dönebilir...

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Altın fiyatları, ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerinin etkisiyle yükseliş trendini sürdürüyor. Son dört işlem gününde yüzde 3’ün üzerinde değer kazanan ons altın, Asya piyasalarının açılışında 3.371 dolar seviyelerinde dengelendi. Bu yükselişte, hizmet sektöründeki yavaşlama ve iş gücü piyasasındaki zayıflık gibi ekonomik verilerin etkili olduğu belirtildi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Eylül ayında faiz indirimi kararı alacağına yönelik beklentiler piyasalarda yüzde 90 olasılıkla fiyatlanırken, düşük faiz ortamı altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklara olan ilgiyi artırıyor. Ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve dolar varlıklarına yönelik güven kaybı da yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 oranında değer kazanan altın, nisan ayında ulaştığı 3.500 dolarlık rekor seviyeyi aşmak için yeni bir itici güce ihtiyaç duyuyor. Son haftalarda dar bir fiyat aralığında işlem gören değerli metalde, Fed’in alacağı karar kritik öneme sahip.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında son durum:

Gram altın 4.411,01 TL

Çeyrek altın 7.234,00 TL

Yarım altın 14.468,00 TL

Cumhuriyet altını 28.803,00 TL

Gremse altın 72.171,74 TL

ONS altın 3.371,85 dolar

Kaynak: Haber Merkezi