Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin

Çiftçilerin merakla beklediği destek ödemeleri ile ilgili beklenen haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 116 milyon 301 bin 135 liralık ödemelerin yapılacağı duyuruldu.

BAKANLIK DUYURDU: DESTEK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARA YATIRILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ödemelerin bugün yatacağı belirtilerek, "116 milyon 301 bin 135 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 34 milyon 423 bin 594, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 14 milyon 504 bin 384, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 13 milyon 720 bin 635, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 109 bin 967, AR-GE desteği için de 3 milyon 447 bin 673 lira ödenecek.

İKİNCİ ÇEYREKTE YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİ

Yılın ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran döneminde, bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla mazot ve gübre, yağlı tohumlu bitkiler, hububat-baklagil ve dane mısır, bitkisel ürün sigortası, yaş çay ve çay budama tazminatı ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimin desteklenmesi için de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak), çiğ süt ve yem bitkileri üretimi için ödeme gerçekleştirildi.

Su ürünleri üretimi kapsamında, küçük ölçekli balıkçılık, tarımsal AR-GE destekleme kapsamında hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında ise IPARD ulusal eş finansman ve kırsal kalkınma yatırımları destekleme ödemesi yapıldı.

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, mazot ve gübre için 21 milyar 168 milyon lira, yağlı tohumlu bitkiler için 5 milyar 650 milyon lira ve hububat-baklagil ve dane mısır için 5 milyar 96 milyon lira ödendi.

Kaynak: AA