Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi

Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan Fatma Sungur’un, Kırıkkale'de 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi olduğu ortaya çıktı. Sahte kimlikle yakalanan kadının, eşini öldürüp 9 ay küvette sakladığı, cezaevinden firar ettiği öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları…

Son Güncelleme:
Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'da emniyet ekiplerinin yaptığı bir inceleme korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ekipler, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Eksi tip nüfus cüzdanı kullanan 51 yaşındaki Fatma Sungur isimli kadının başka isim üzerine kimlik kullandığı tespit edildi.

Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi - Resim : 1
Yakalanan firari Fatma Sungur

CESEDİ 9 AY KÜVETTE SAKLAMIŞ

Parmak izi kontrolü sonrasında Fatma Sungur’un 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, kokmaması için cesedi naylona sarıp 9 ay boyunca küvette sakladığı ortaya çıktı.

Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi - Resim : 2
Fatma Sungur ve öldürdüğü eşi Özgür Sungur

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından aranan Fatma Sungur’un o dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklandığı ancak cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

18 YIL 8 AY 15 GÜN CEZASI VAR

Hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatma Sungur, gözaltına alınarak adliyeye sevki için işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fatma Sungur Konya Kırıkkale
Son Güncelleme:
Yer: Haydarpaşa Limanı... Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır Binlercesi Bekliyor, Hepsi Sıfır
İsyanı Sonrası 5 Kiloluk Altınlarına Kavuşmuştu: Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu Aleyna Dalveren Tepkiler Sonrası Sessizliğini Bozdu
MEB Resmen Duyurdu: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor! Her Şey Sil Baştan Değişiyor! MEB Resmen Duyurdu: Milyonlarca Öğrenciyi İlgilendiriyor!
İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor: Son 10 Yılın Dibinde İstanbul’un Barajları Alarm Veriyor, Son 10 Yılın Dibinde
ÇOK OKUNANLAR
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu