Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi
Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan Fatma Sungur’un, Kırıkkale'de 18 yıl önce işlenen cinayetin firarisi olduğu ortaya çıktı. Sahte kimlikle yakalanan kadının, eşini öldürüp 9 ay küvette sakladığı, cezaevinden firar ettiği öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları…
Konya'da emniyet ekiplerinin yaptığı bir inceleme korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ekipler, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Eksi tip nüfus cüzdanı kullanan 51 yaşındaki Fatma Sungur isimli kadının başka isim üzerine kimlik kullandığı tespit edildi.
CESEDİ 9 AY KÜVETTE SAKLAMIŞ
Parmak izi kontrolü sonrasında Fatma Sungur’un 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, kokmaması için cesedi naylona sarıp 9 ay boyunca küvette sakladığı ortaya çıktı.
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ
‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından aranan Fatma Sungur’un o dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklandığı ancak cezaevinden firar ettiği öğrenildi.
18 YIL 8 AY 15 GÜN CEZASI VAR
Hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatma Sungur, gözaltına alınarak adliyeye sevki için işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA