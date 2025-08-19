Eşini Öldürüp 9 Ay Küvette Saklamış! 18 Yıllık Cinayetin Firarisini Hesaba Katmadığı İz Ele Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya'da emniyet ekiplerinin yaptığı bir inceleme korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ekipler, Dere Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Eksi tip nüfus cüzdanı kullanan 51 yaşındaki Fatma Sungur isimli kadının başka isim üzerine kimlik kullandığı tespit edildi.

Yakalanan firari Fatma Sungur

CESEDİ 9 AY KÜVETTE SAKLAMIŞ

Parmak izi kontrolü sonrasında Fatma Sungur’un 2007 yılı haziran ayında Kırıkkale'de eşi Özgür Sungur’u evinde tabanca ile öldürdüğü, kokmaması için cesedi naylona sarıp 9 ay boyunca küvette sakladığı ortaya çıktı.

Fatma Sungur ve öldürdüğü eşi Özgür Sungur

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘İftira’ suçlarından aranan Fatma Sungur’un o dönem ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan tutuklandığı ancak cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

18 YIL 8 AY 15 GÜN CEZASI VAR

Hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatma Sungur, gözaltına alınarak adliyeye sevki için işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA